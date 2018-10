Dovizioso: "Ultimi giri un disastro"

Andrea Dovizioso ai microfoni di Sky ha analizzato così il suo secondo posto in Thailandia, al termine di un altro spettacolare duello con Marc Marquez.

"Marquez mi fa i complimenti? Mi fa piacere, lo stiamo mettendo in crisi.Gli ultimi sei giri sono stati un disastro, ero obbligato a stare davanti perché avevo finito la gomma, ma non sapevo come era messo lui. Non volevo aprirgli la porta perché poi non riuscivo più a sorpassarlo. Nell'ultima curva non gli ero così vicino per staccare e bloccarlo, ho dovuto azzardare e non sono riuscito a fermare la moto, peccato".

"Quando sono dietro le gomme lavorano peggio, e mi sarei messo solo in crisi se l'avessi lasciato passare".

"Stiamo capendo certe cose che non avevamo ancora capito, nel prossimo anno staremo ancora più a posto".

SPORTAL.IT | 07-10-2018 10:30