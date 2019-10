Dovizioso: "Una gara strana"

Andrea Dovizioso ha analizzato così il suo terzo posto conquistato nel Gran Premio del Giappone a Motegi: "E’ stata una gara un po’ strana, perchè c’è stata una scelta diversa delle gomme, credo che Quartararo abbia finito le sue e anche Vinales. Io sono riuscito a tenere un buon tempo sul giro, mi sono preso tanti rischi in frenata, ho guadagnato terreno in staccata, volevo spingere tanto, volevo arrivare secondo ma sono contento anche così".

"Durante il weekend abbiamo faticato un po’ mentre in gara abbiamo fatto la scelta giusta sia per le gomme che per l’assetto", ha concluso il ducatista.

SPORTAL.IT | 20-10-2019 09:16