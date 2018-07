Dovizioso, una vacanza per rilanciarsi

Oggi ha 88 punti, lo scorso anno, dopo nove Gran premi, ne aveva messi in cascina 120. Per poi dare il meglio nella seconda parte della stagione.

Andrea Dovizioso non può essere contento di quanto fatto fino a oggi con la Ducati. E quanto successo al Sachsenring, dove è stato il quarto al traguardo, prendendo in considerazione i piloti che guidano un bolide di Borgo Panigale (prima di lui sono arrivati Petrucci, Bautista e Lorenzo), e settimo considerando anche Marc Marquez e Valentino Rossi, non può certo rappresentare un’iniezione di fiducia per il ‘Dovi’. Dal quale tutti si aspettano il rilancio dopo il meritato riposo di questa mini-vacanza.

SPORTAL.IT | 16-07-2018 10:15