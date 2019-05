Dovizioso: "Vengono fuori gli stessi limiti"

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso analizza il quarto posto ottenuto a Jerez: "Peccato, il nostro obiettivo era andare a casa con il podio e non ce l'abbiamo fatta. Facevo veramente fatica. Alla fine è un gap buono per essere Jerez: se è da tre anni che non si fa un podio ci sarà un motivo".

Le difficoltà della Ducati: "Nei curvoni perdevamo troppo, è il nostro punto negativo. In questa pista devi essere dolce e scorrevole e quindi facciamo molta fatica. Sapevamo benissimo che qua sarebbe stata dura. Alla fine la gara ti dice la verità: non siamo lontani, ma vengono fuori sempre gli stessi limiti".

SPORTAL.IT | 05-05-2019 15:37