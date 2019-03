Dovizioso: "Vinto grazie a un mio errore"

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso ha commentato così la vittoria a Losail nel primo Gran Premio della stagione. “Al penultimo giro ho sbagliato, ho fatto un disastro, ma è stato positivo perché mi ha fatto vedere come era messo Marc. E in quel momento ho capito che era messo male, non aveva grip. Questo mi ha dato un’extra motivazione, sono riuscito a capire quando attaccare e ho vinto: poi lui è talmente forte che riesce a essere pericoloso anche quando non ne ha, ma sono rimasto lucido fino alla fine”.

I complimenti al team: “Eravamo messi male prima di arrivare qua nel weekend, ma abbiamo lavorato bene e abbiamo capito cosa c’era da cambiare per andare bene nel weekend”.

SPORTAL.IT | 10-03-2019 19:30