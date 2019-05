Dovizioso vuole di più: "Così non basta"

"In tanti stanno andando molto forte, piu forte dell'anno scorso e noi siamo nel gruppo" dice a Sky Andrea Dovizioso che è quinto al termine del venerdì di prove libere del Gran premio di Francia, a tre decimi dalla Yamaha di Viñales, autore del miglior tempo. "Il feeling non è ottimo e non sono riuscito a fare il passo che volevo. Ma sono stati due turni importanti in cui abbiamo lavorato parecchio, migliorando il setup ma non basta. Dobbiamo capire la direzione e vedere se domani riusciremo a fare altri turni sull'asciutto" aggiunge il forlivese della Ducati che sulle gomme portate dalla Michelin per le Mans, aggiunge: "con la morbida siamo andati forte, ma non so se è la gomma della gara; vediamo domani di provarne altre".

Al circuito Bugatti è sempre importante qualificarsi davanti. "Sì, ma si può recuperare bene in partenza: il punto e' che dobbiamo migliorare tante piccole cose, perché così non basta per stare davanti"

SPORTAL.IT | 17-05-2019 16:51