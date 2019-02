Dovizioso vuole vederci chiaro sul telaio

Andrea Dovizioso ha chiuso all'ottavo posto la prima giornata di test della MotoGp a Sepang. Marquez lo ha staccato di mezzo secondo, ma il ducatista si è preoccupato soprattutto di comparare il nuovo telaio con il vecchio.

"C'erano già delle buone condizioni di pista fortunatamente e i tempi erano già buoni, quindi si potevano fare già certe prove. Abbiamo fatto la prima comparazione del telaio che avevamo a disposizione, ma dovremo rifarla perché non è mai facile capire le differenze. Poi vanno prese delle decisioni importanti per la stagione, quindi continueremo questo lavoro".

"Miglioramenti nel turning della moto? Nì, ma è normale. Anche in passato quando abbiamo preso delle decisioni riguardo ai telai nuovi, all'inizio non era così chiaro, invece poi si è rivelato migliore. Quindi dobbiamo continuare a lavorare così per capire le differenze".

Il lavoro di Petrucci: "Ci siamo distribuiti abbastanza il lavoro tra me e lui".

SPORTAL.IT | 06-02-2019 14:25