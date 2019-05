Dovizioso wild card a Misano nel DTM

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso correrà a Misano come wild card nella terza prova del campionato tedesco turismo (DTM), prevista nel weekend del 7-9 giugno. Il pilota forlivese si metterà al volante di una Audi RS5 in configurazione DTM con il numero 44, già provata sul tracciato test dell'Audi.

"Non è semplice preparare una gara del genere durante la stagione della MotoGP, ma non vedo l’ora di correre a un livello così alto come il DTM. Amo le auto e mi sento privilegiato dalla possibilità di correre con l’Audi RS5 DTM. L’auto è fantastica, ma naturalmente è una guida completamente diversa da quella della mia DesmosediciGP. Devo prepararmi quindi ho fatto un sacco di giri sul simulatore prima di salirci per la prima volta. Misano è una pista speciale per tutti i piloti italiani, ed è quella in cui ho conquistato una vittoria incredibile lo scorso anno, quindi sono davvero eccitato e grato per questa opportunità", le sue parole.

SPORTAL.IT | 08-05-2019 11:55