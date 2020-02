Dovizioso: "Yamaha e Suzuki sono più veloci"

Andrea Dovizioso ha chiuso in crescita la seconda giornata dei test in Qatar, in ottava posizione: "Sono più contento rispetto al primo giorno, abbiamo fatto un bel lavoro – dice il pilota della Ducati -. La situazione è un po' più chiara. La velocità nel passo gara c'è, ma le Yamaha e le Suzuki sono più veloci".

"Alcuni dettagli li vedi solo nel weekend di gara, girando nei test puoi avere una concezione su dove dobbiamo cercare di metterci a posto e su come lavorare con le nuove gomme. Ma ci sono dettagli che solo nei weekend si potranno vedere. Oggi abbiamo fatto il maggior numero di giri possibili per capire gli pnematici, puntando sulla durata" aggiunge il romagnolo.



SPORTAL.IT | 23-02-2020 21:09