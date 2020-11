Draft NBA, Mannion giocherà con Curry

Un altro azzurro vola nell’NBA. Il 19enne Nico Mannion è stato scelto, con la chiamata N.48 del Draft NBA 2020, dai Golden State Warriors. Il giovane prospetto della Nazionale giocherà, quindi, al fianco di un certo Steph Curry, stella assoluta del pianeta NBA.

Felicissimo il diretto interessato: “Squadra giusta per me”, le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. Curiosamente anche il padre Pace (visto per tanti anni anche in Italia) era stato scelto, nel lontano Draft del 1983, proprio dai Golden State Warriors.

OMNISPORT | 19-11-2020 09:54