Dragic mette le cose in chiaro

Zoran Dragic è riconoscente. "Trieste è una città di basket, con storia e passione. Ho trovato un club organizzato, entusiasta, che ha creduto in me. Di questo avevo bisogno, sapevo di essere tornato, dopo due anni di inattività e due infortuni così gravi in sequenza. Mi servivano tempo e fiducia. Trieste è stata la scelta perfetta, la società merita di diventare grandissima" racconta lo sloveno a 'Tuttosport'.

"Io aspiro all’EuroLega, credo sia legittimo avere ambizioni alte. Vedremo" aggiunge l'ex Olimpia, facendo capire che le strade con i giuliani potrebbero però separarsi.

SPORTAL.IT | 26-03-2019 13:40