Dramma Bonaventura: altra batosta per il Milan

Il Milan perde per i prossimi mesi Giacomo Bonaventura. Il centrocampista rossonero ha dovuto alzare bandiera bianca e ha deciso, di accordo con lo staff medico del club meneghino, di farsi operare al ginocchio sinistro che lo tormenta ormai da settimane.

L'infiammazione all'articolazione si è aggravata dopo il derby, quando il forte dolore ha costretto l'ex Atalanta ha fermarsi. Il giocatore e i medici avevano in un primo tempo deciso per una terapia di tipo conservativo, con la speranza che la riabilitazione a Milanello e il lavoro differenziato portassero a progressi. Invece il problema alla cartilagine non è migliorato e si è optato per la soluzione drastica per risolvere una volta per tutte il problema.

Bonaventura sarà indisponibile almeno per i prossimi 4-5 mesi: l'intervento, riporta la Gazzetta dello Sport, non avverrà immediatamente. Sei tempi di ripresa venissero rispettati si va a marzo-aprile, senza contare il rientro in squadra. La stagione di Jack è ormai compromessa, e per forza di cose il Diavolo dovrà tornare sul mercato a gennaio per trovare sostituti.

Bonaventura nelle sue otto partite di campionato era andato a segno tre volte, e negli ultimi anni è sempre stato una pedina fondamentale della squadra rossonera anche grazie alla sua versatilità che gli permetteva di ricoprire diverse zona del campo. Il ko di Bonaventura si va aggiungere a centrocampo all'infortunio di Lucas Biglia, anche lui fuori a lungo.

Il primo sospiro di sollievo in casa Milan è invece arrivato mercoledì, quando dall'infermeria sono atrrivate buone notizie su Ivan Strinic: l'esterno della Samp, arrivato a parametro zero in estate, ma costretto ad uno stop subito dopo il Mondiale a causa di un problema cardiaco, sarebbe pronto a tornare ad allenarsi con i compagni. Lo riporta Sportmediaset. Il terzino croato sarà sottoposto ad un controllo di idoneità: in caso dovesse superarlo sarà considerato guarito e si potrà mettere agli ordini di Ringhio.

SPORTAL.IT | 15-11-2018 12:45