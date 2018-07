Dramma Cavani, Mondiale a rischio

Prima la smorfia di dolore e le lacrime a fine partita, per la gioia della qualificazione, ma pure per la paura di doversi fermare. Poi la speranza che l’infortunio non fosse così grave, infine la diagnosi. Edinson Cavani rischia seriamente di non scendere in campo nel quarto di finale di Russia 2018 contro la Francia, perché il guaio muscolare rimediato sul finire della partita contro il Portogallo è più serio del previsto.

L’analisi, con risonanza magnetica nucleare, cui 'El Matador' è stato sottoposto ha evidenziato “una lesione con edema del gemello interno della gamba sinistra, senza riscontrare però rotture delle fibre muscolari".

La presenza in campo dell’ex di Palermo e Napoli venerdì contro la Francia sembra quindi altamente improbabile e anche il proseguimento del Mondiale è a rischio, visto che l’eventuale semifinale sarebbe il 10 luglio: "Il giocatore è ancora dolorante. Eseguirà ora lavoro differenziato e riabilitazione fisica. La evoluzione del caso sarà costantemente monitorata" si legge ancora nel bollettino medico.



02-07-2018