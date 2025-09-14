Dramma in Dunlop Cup, Gabriele Cottini muore dopo un incidente ma la gara continua: il ricordo straziante sui social

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorso Gabriele Cottini non c'è l'ha fatto. Il motociclista umbro è deceduto dopo un grave incidente durante la Dunlop Cup 600, che è andata avanti, senza però festeggiamenti

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Tragedia nel mondo del motociclismo. Il pilota Gabriele Cottini ha perso la vita in seguito a un grave incidente di cui è stato vittima durante la gara della Dunlop Cup 600 che si stava correndo al Cremona Circuit. Inutile purtroppo il tempestivo intervento dei soccorsi.

Tragedia alla Dunlop Cup 600

Il mondo del motociclismo italiano piange Gabriele Cottini, deceduto a Cremona in seguito a un grave incidente durante la gara della Dunlop Cup 600. A dare la notizia la Federato sul proprio sito ufficiale: “Domenica 14 settembre, durante la gara della Dunlop Cup 600 inserita nel programma della Coppa FMI ospitata al Cremona Circuit, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto il pilota Gabriele Cottini. Nonostante i tempestivi soccorsi in pista e il successivo trasferimento all’Ospedale Maggiore di Cremona, il pilota è purtroppo deceduto”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi era Gabriele Cottini: il ricordo straziante sui social

Grande appassionato di moto ma non pilota professionista, Cottini era un tornitore-meccanico di Città della Pieve, dove era molto conosciuto e di cui era una delle “eccellenze” come scritto in un post comparso sul sito Comune. Poco dopo la diffusione della notizia sulla sua pagina Facebook sono subito comparsi tanti messaggi di cordoglio, come quello di un suo compagno di squadra: “Purtroppo oltre al bello che questo sport ci regala ci sono eventi che non possiamo controllare e che ci riportano per forza con i piedi per terra… Oggi è stato proprio un duro colpo per tutti noi…“.

Il cordoglio della Federmoto e la decisione di continuare la gara

Nel comunicato della Federmoto anche un messaggio di cordoglio per la famiglia del motociclista scomparso: “La Federazione Motociclistica Italiana, l’organizzatore Moto Club Motolampeggio, la Direzione Gara, il promotore del Trofeo Dunlop EMG Eventi e il Cremona Circuit esprimono il proprio cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto e condiviso con Gabriele la passione per il motociclismo”.

Nonostante la morte di Cottini si è comunque deciso di continuare la gara nel rispetto della sua grande passione, senza però alcun festeggiamento al termine: “Dopo un confronto tra le parti, è stata presa la decisione di proseguire con le gare in programma, nel segno del rispetto verso Gabriele e della sua grande passione per le due ruote. Le vittorie dei piloti sono state dedicate a lui, come tributo a un compagno di pista che ha vissuto lo stesso amore per questo sport”.