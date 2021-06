Dramma Eriksen, Barella celebra Kjaer

Il centrocampista dell’Italia Nicolò Barella su Instagram ha celebrato Simon Kjaer per l’atteggiamento tenuto in campo dopo il malore di Christian Eriksen in Danimarca-Finlandia. Il difensore del Milan è stato il primo a soccorrere il giocatore, impedendogli il soffocamento, poi insieme ai compagni ha fatto un cordone attorno a Eriksen per tenerlo al riparo dalle telecamere.

Quindi ha consolato la moglie del compagno di squadra, in lacrime a bordo campo. “Oltre i colori, complimenti Simon. Capitano e uomo vero”.

OMNISPORT | 12-06-2021 22:52