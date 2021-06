Il medico della nazionale danese Morten Boesen ha raccontato ai media gli attimi concitati seguiti al malore di Christian Eriksen: “Siamo stati chiamati quando Eriksen è caduto a terra: quando siamo entrati in campo stava respirando e abbiamo controllato il suo polso: c’era battito, poi all’improvviso non l’abbiamo più sentito”.

“Così abbiamo cominciato ad intervenire per tenerlo in vita. Per fortuna lui si è aggrappato alla vita”.

OMNISPORT | 12-06-2021 23:11