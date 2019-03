Dramma Frey: "Ho rischiato di morire, vincerò la battaglia"

L’ex portiere di Inter, Parma e FiorentinaSebastien Frey ha rivelato con un post sui suoi profili social il dramma vissuto nelle ultime settimane. “Come avrete notato mi sono assentato dai social da un po’ per una ragione più che valida – ha scritto l’estremo difensore francese -. Tre settimane fa sono stato ricoverato d’urgenza in ospedale perché avevo la febbre a 40 che non scendeva. Dopo vari esami mi hanno trovato un virus che piano piano mi ha completamente debilitato e che avrebbe potuto portarmi via da tutti voi“.

“La fortuna vuole che ho superato questa prova – ha aggiunto Frey -. Ora inizia una nuova sfida, tornare a camminare come ho sempre fatto e lavorare per poter tenere in braccio di nuovo la mia bambina. Ho sempre giocato per vincere e ora con determinazione e forza vincerò anche questa battaglia! Vi abbraccio tutti! Seba Frey”.

Frey si è sfogato su Instagram concludendo il suo racconto con una serie di hashtag: “Non si molla mai #sf1 #nevergiveup #forza #lavitaestrana #vincero #sfida #sonopiufortedite #determinazione #bestrong”. A fine febbraio, l’ex portiere aveva annunciato la sua assenza per la partita tra Fiorentina e Inter per motivi di salute non specificati: “Con grande dispiacere devo comunicare che per problemi di salute non potrò essere domani allo stadio … appena stato meglio ci vedremo con grande piacere”, aveva scritto.

Terzo calciatore straniero per numero di presenze in serie A, con 446 incontri disputati, dietro solo a Javier Zanetti e José Altafini, Frey, cresciuto nel Cannes, ha difeso in Italia le porte di Inter, Verona, Parma, Fiorentina e Genoa, prima di chiudere la sua carriera al Bursaspor, in Turchia. Due le presenze nella Nazionale francese. Nel suo palmarés figura una Coppa Italia, vinta nel 2002 tra i pali del Parma. Ha compiuto 39 anni una settimana fa.

SPORTAL.IT | 21-03-2019 14:05