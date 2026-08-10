Dramma Furlani, gli Europei come Xiamen: Mattia dura un salto poi esce in carrozzina per un nuovo infortunio. Inzoli sorprende

Europei beffardi per Furlani, che al rientro dall'infortunio subisce una ricaduta alla gamba destra ed è costretto a ritirarsi dopo appena un salto, lasciando Birmingham in carrozzina. A rialzare il morale dell'Italia ci ha pensato uno strepitoso Inzoli, miglior saltatore di giornata

Questi Europei dovevano essere l’occasione per ripartire in questo 2026 dopo l’infortunio rimediato lo scorso maggio a Xiamen e invece si sono trasformati in una vera e propria beffa per Mattia Furlani, costretto a ritirarsi e a lasciare lo stadio in sedia a rotelle dopo appena un salto a causa di un nuovo infortunio alla gamba destra. A rialzare il morale della squadra azzurra nel salto in lungo ci ha pensato Francesco Inzoli, che ha strappato il pass per la finale con un ottimo 8.34.

Furlani, che beffa: gli Europei durano solo un salto

C’era grande curiosità agli Europei per rivedere all’opera Furlani dopo l’infortunio rimediato lo scorso 23 maggio in occasione della tappa di Diamond League andata in scena a Xiamen, ma purtroppo quella che era l’appuntamento più atteso si è trasformato in un vero e proprio dramma per Mattia, costretto a ritirarsi dopo appena un salto (di 7.73 metri) per un problema alla coscia destra accusato al momento dello stacco, con l’azzurro che appena si è rialzato a fatto capire che non avrebbe potuto continuare la gara. Furlani ha poi salutato Birmingham uscendo in sedia a rotelle, un’immagine che ci ha ricordato l’uscita in barella a Xiamen.

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La stagione a due facce di Furlani

Un Europeo beffardo per il campione del mondo in carica, che sperava di migliorare il bronzo vinto due anni fa a Roma. Per Furlani questa si conferma una stagione che, dopo l’inizio positivo con l’argento ai Mondiali indoor di Torun e il primato personale di 8.43 metri registrato a Shaoxing in Diamond League, è stata improvvisamente bloccata dalla lesione bicipite femorale destro, che sembrerebbe essere la causa anche di questo stop.

L’Italia si aggrappa a un ottimo Inzoli in finale

L’Italia potrà comunque contare su un rappresentante nella finale del salto in lungo maschile che si terrà domani martedì 11 agosto a partire dalle 21:16. Protagonista assoluto, ma in questo caso in positivo, delle qualificazioni è stato infatti Inzoli, che ha confermato la sua crescita dopo l’ottimo 8.27 degli assoluti, registrando il miglior salto di giornata, un 8.34 (suo personale) che gli ha permesso di accede in finale rilanciando anche le sue ambizioni. Andare a medaglia non sarà però facile vista la presenza nell’atto conclusivo di Miltiadis Tentoglou, Bozhidar Sarâboyukov, Simon Ehammer e Gerson Baldé, che posso certamente migliorare e di tanto le prestazioni delle qualificazioni. A completare il quadro delle finali di salto in lungo maschile degli Europei ci sono poi Yanni Sampson, Archie Yeo, Petr Meindlschmid, Luka Boškovic, Eusebio Cáceres, Jaime Guerra e Lester Lescay.