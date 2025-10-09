Il dramma di Ivan Klasnic, l'ex Werder Brema in fin di vita: i trapianti e la causa vinta contro il club tedesco

Il 45enne croato ha raccontato la sua storia ad un'emittente tedesca: "Ho ricevuto un ricco risarcimento dal Werder Brema ma i soldi non mi restituiranno la salute. Lo sport non può sopravvivere senza l’utilizzo sistematico di farmaci, ma se avessi saputo..."

“Nessuna cifra potrà restituirmi la salute. Ho subito tre trapianti e non so quanto tempo mi resta da vivere. Devo solo essere grato di essere ancora vivo, anche se dipendo dai medicinali”. Ivan Klasnic, 45enne ex attaccante croato ma nato in Germania, racconta il suo dramma all’emittente tedesca Ard.

Il dramma di Klasnic

L’ex giocatore soffre ancora di problemi ai reni nonostante tre trapianti, i primi due quando era ancora al Werder Brema, l’altro quando ha provato a continuare a giocare ad alti livelli prima di ritirarsi nel 2013. “Credo che praticare uno sport professionistico sia impossibile senza antidolorifici – le parole di Klasnic – Ma se avessi saputo che avrei avuto dei problemi, non li avrei mai presi. Ovviamente sono furioso. Non auguro a nessuno quello che ho passato”.

Klasnic racconta il male

Oggi, Klasnic, a soli 45 anni ha la vita rovinata: in dialisi, da anni si deve sottoporre ciclicamente a trapianti di rene per poter sopravvivere, a causa di una disfunzione che lo devasta, conseguenza dei numerosi medicinali e farmaci che ha assunto durante la sua attività di calciatore professionista. Un male che a volte si nasconde dietro lo sport professionistico che obbliga gli atleti a cicli di recupero che possono portare alle conseguenze che oggi lui sta pagando sulla propria pelle: “Oggi nessuna somma di denaro vale la pena di guadagnare perché nessuna somma potrà mai rimettermi in salute“.

La battaglia legale con il Werder Brema

Klasnic ha intrapreso una battaglia legale contro il Werder Brema, ottenendo un risarcimento da 4,5 milioni di euro per i danni subiti, oltre a 100.000 euro per le negligenze dei due medici coinvolti, e un compenso aggiuntivo per la fine prematura della sua carriera. Attaccante di ottimo livello, nato ad Amburgo nel 1980 da genitori croati di origine bosniaca, ha iniziato la carriera nel St. Pauli.

Il trapianto e il rigetto

Ha vestito 150 volte la maglia del Werder Brema dal 2001 al 2008, con cui ha vinto il titolo nella stagione 2003-2004, chiudendo poi la carriera al Magonza nel 2013 dopo aver vestito anche le maglie di Nantes e Bolton. Nel novembre 2006, quando era al Werder, gli venne diagnosticata una disfunzione renale, che nel gennaio 2007 lo ha costretto ad un trapianto. Fino a quel momento il giocatore aveva totalizzato 12 presenze e un gol in Bundesliga. A causa di un rigetto avvenuto una settimana dopo l’operazione, nel marzo 2007 è stato operato nuovamente, questa volta ricevendo il rene dal padre.

Klasnic, la fine e l’inizio del tormento

Tornato in campo in gare ufficiali nel novembre 2007, il giocatore ha poi denunciato due medici della squadra per aver sottovalutato la gravità dei suoi disturbi renali, rendendo noto che a fine stagione, scaduto il suo contratto con il Werder Brema, avrebbe lasciato il club. Vanta anche 41 presenze e 12 gol con la Nazionale croata, con cui ha preso parte agli Europei 2008 siglando anche due gol.