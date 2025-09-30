Martin operato: tempi di recupero e quanto torna Jorge, la scelta Aprilia per l'Indonesia

La spagnolo dell'Aprilia è stato operato nella mattinata di martedì 30 dopo la brutta caduta in Giappone: operazione riuscita, ma è l'unica buona notizia di una stagione da cancellare

In un post titolo a dir poco sfortunato, Jorge Martin deve per forza di cose farsi andare bene la notizia della buona riuscita dell’operazione alla clavicola destra. Scalzato dal trono da Marc Marquez nel weekend di Motegi che lo ha visto incappare nell’ennesimo stop, lo spagnolo si appresta ad affrontare un nuovo percorso riabilitativo prima del ritorno in pista.

Motegi fatale per Martin

Nel fine settimana che lo ha costretto a passare il testimone a Marc Marquez senza di fatto avere nemmeno l’onore delle armi, Jorge Martin ha dovuto fare i conti con l’ennesimo infortunio di un post titolo letteralmente da incubo. Nella sprint di Motegi, l’ex numero uno della MotoGp si è infatti procurato la frattura scomposta della clavicola destra.

Ancora negli occhi di tutti, la dinamica dell’incidente ha visto il madrileno perdere il controllo della sua Aprilia in Curva 1. Sbalzato dalla sella nel tentativo di superare diversi piloti, tra cui Di Giannantonio e Bezzecchi, Martin è stato poi travolto dal compagno di scuderia. Una caduta che lo ha costretto domenica a rientrare in Spagna per andare ancora una volta sotto i ferri.

Operazione riuscita e decisione Aprila per l’Indonesia

Condotta dall’équipe del dottor Xavier Mir, l’operazione è stata portata a termine con successo nella mattinata di martedì 30 settembre presso l’Hospital Universitari Dexeus di Barcellona. A rivelarlo, la nota diffusa dalla scuderia di Noale, che ha parlato di intervento per la riduzione e la fissazione della frattura perfettamente riuscito.

Ancora da valutare i tempi di recupero, con la necessità di navigare a vista e di attenersi obbligatoriamente alle necessità del decorso. Ovviamente, in Indonesia Martin non ci sarà. La notizia, trapelata fin dai primi momenti e poi confermata, è che, come previsto dal regolamento, l’Aprilia ha deciso di non sostituirlo.

Un post titolo da incubo

A cinque gare dal termine e con il titolo già assegnato, provando ad azzardare una previsione, difficilmente Martin riuscirà a mettere ulteriori giri in questa stagione. Una stagione che, lo ha visto più tempo ai box che in pista, con i problemi e gli infortuni a farla da padrone fin dai test estivi in Malesia. Sembrano, così, destinati a rimanere appena sette (con tre ritiri) i GP (sui 22 in calendario) in cui lo spagnolo è riuscito a gareggiare da campione in carica.

Dopo la Malesia, la caduta in Spagna in allenamento e l’operazione alla mano sinistra, Martin era tornato in pista in Qatar salvo poi doversi fermare nuovamente a causa dello scontro con la Ducati di Di Giannantonio che gli ha causato, tra le altre, la rottura di undici costole. Il nuovo ritorno a Brno, nel weekend del rinnovo, con la consapevolezza di dover ritrovare la forma migliore più che puntare alle posizioni di vertice. Ora la nuova doccia fredda che sposta le speranze sulla prossima stagione.