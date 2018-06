Dramma Karius, i tifosi Reds chiedono di rigiocare

Karius ha riportato, in uno scontro con Sergio Ramos, una commozione cerebrale (quando la gara con il Real Madrid era ancora sullo 0-0). Questo il referto degli esami strumentali svoltosi a Boston e riportati da ESPN.

Come riferito da AS, tantissimi i tifosi del Liverpool che, via social network, stanno chiedendo di rigiocare la finale di Champions League contro il Real Madrid. Karius non era in condizione di giocare e, per tale motivo, ha perso il controllo della situazione.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 07:50