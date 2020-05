Dramma Kobe Bryant: l'ultimo atto è un colpo al cuore per Vanessa

La notizia è un colpo che arriva forte, fortissimo e colpisce al cuore Vanessa Bryant, la vedova del campione NBA Kobe che, in quel drammatico incidente del 26 gennaio scorso, ha perso con il marito anche la figlia 13enne Gianna, la sua Gigi.

Kobe Bryant e Gianna: “Consapevoli delle circostanze”

Secondo quanto anticipato da TMZ, Kobe Bryant e la figlia Gianna “avevano una conoscenza effettiva di tutte le circostanze, dei particolari pericoli implicati e della loro grandezza. E andarono incontro ad un rischio noto, assumendosi volontariamente quello di un incidente, di lesioni”. Questo, almeno, è quanto sostiene la Island Express, la società proprietaria dell’elicottero schiantatosi nella nebbia vicino a Los Angeles causando la morte della leggenda NBA, della figlia e di altre sei persone.

La replica arriva, dopo l’avvio della causa intentata dalla vedova del campione, Vanessa Bryant, chiedendo che la richiesta danni venga respinta o ridotta.

Island Express si difende dalle accuse di negligenza: “Atto di Dio”

Secondo quanto riferisce il sito americano, la compagnia lascerebbe intendere che il rischio corso da Kobe era intrinseco e che volare in elicottero è “un pericolo di per sé”, come se chi sale su questo mezzo dovesse sapere che rischia ogni volta la vita.

Stando a quanto si legge, nell’articolo, la stessa società, proprietaria del velivolo su cui viaggiavano la leggenda NBA e la sua Gigi, avrebbe declinato le responsabilità perché è stato “un atto di Dio”.

Una argomentazione che comporterà una replica da parte dei legali incaricati dalla vedova Vanessa Bryant, la quale dovrà elaborare la sua perdita anche alla luce delle battaglie che andranno sostenute nelle aule di tribunale, per accertare quanto accaduto quel mattino del 26 gennaio.

VIRGILIO SPORT | 14-05-2020 09:55