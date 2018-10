Dramma Leicester, in fiamme l'elicottero del presidente

Il Leicester, il calcio inglese e quello di tutto il mondo sono sotto shock per il drammatico incidente occorso all’elicottero del presidente delle Foxes, Vichai Srivaddhanaprabha, caduto ed esploso in fiamme a pochi metri dal King Power Stadium, subito dopo il decollo, avvenuto al termine della partita tra le Foxes e il West Ham, terminata 1-1.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sports News', all’interno del velivolo si trovavano quattro persone: i due piloti, ma anche Srivaddhanaprabha e la figlia.

Il presidente del Leicester era solito usare il mezzo per lasciare lo stadio al termine delle partite casalinghe. La zona è stata immediatamente chiusa e lo stadio evacuato.

In base alle prime ricostruzioni, l’elicottero avrebbe avuto un problema al motore, che si sarebbe fermato avvitandosi su se stesso prima di schiantarsi al suolo. Da capire se il velivolo è precipitato nel parcheggio dello stadio o in quello di un’azienda limitrofa. I tifosi hanno lasciato lo stadio sotto shock, al pari dei giocatori. Il portiere Kasper Schmeichel è stato visto uscire in lacrime.

Srivaddhanaprabha è proprietario del Leicester dal 2011: sotto la sua presidenza il club ha conquistato lo storico titolo della Premier League nel 2016 con Claudio Ranieri in panchina.

