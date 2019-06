Dramma nel lago: dispersa la Ismaili

Una calciatrice svizzera di 24 anni è dispersa da sabato pomeriggio nel lago di Como. Lo riferisce il 'Corriere della Sera'.

La giovane, Florijana Ismaili, si è tuffata nel lago da una barca che aveva noleggiato con un'amica per fare un giro sul lago e non è più riemersa. Le ricerche dei sommozzatori, interrotte durante la notte sono ripartite domenica mattina nella zona di Musso, Altolago di Como. La turista svizzera, calciatrice della nazionale elvetica, originaria di Berna, con un'amica di 22 anni era in vacanza sul Lario. Sabato pomeriggio le due ragazze hanno deciso di affittare una piccola imbarcazione per fare un giro sul lago, spiega il 'Corriere'.

All'altezza di Musso, al largo, si sono fermate per fare una nuotata. La 24enne si è tuffata per prima e l'amica non l'ha più vista riemergere. La giovane ha dato subito l'allarme e sono intervenuti per le ricerche i vigili del fuoco con le squadre dei sommozzatori. La giovane turista svizzera risulta ancora dispersa. A Musso sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Menaggio per ricostruire quanto accaduto. Le operazioni di ricerca proseguono con i sommozzatori dei vigili del fuoco al lavoro nel lago.

Giocatrice dello Young Boys, squadra della capitale svizzera Berna, la Ismaili è nel giro della nazionale femminile elvetica. Sin dal suo debutto, avvenuto nel 2011, ha vestito come unica maglia di club quella giallonera, che per la squadra femminile è anche nota con il nome di YB Frauen vincendo 11 volte il campionato (contro le 13 della sezione maschile).

Nell'amichevole che la Svizzera ha giocato contro l'Italia il 29 maggio scorso a Ferrara, ultima prova delle Azzurre prima dell'avventura mondiale, il ct rossocrociato Nils Nilsen non l'aveva schierata in campo. Convocata per i Mondiali del 2015, la Ismaili ha anche vinto la Cyprus Cup del 2017 con la sua nazionale.

SPORTAL.IT | 30-06-2019 12:25