Dramma nelle moto, è morto Fabrice Miguet

Dramma nelle moto: è morto a 49 anni Fabrice Miguet, caduto durante la gara Superstock dell'Ulster GP sul tracciato su strada di Dundrod, vicino Belfast.

Il pilota francese stava percorrendo i 12 chilometri di strade di campagna, dove solitamente si viaggia oltre i 210 km all'ora di media, quando si è schiantato nel tratto di Joey’s Windmill. Nonostante i soccorsi immediati e il trasporto all'ospedale Royal Victoria di Belfast, per lui non c'è stato nulla da fare. Miguet è la quinta vittima del 2018, per quanto riguarda le corse su strada.

SPORTAL.IT | 13-08-2018 08:30