Dramma perdere derby Milano? Cruciani contro Wanda Nara

Che vuol dire perdere un derby a Milano? C’è solo un simpatico sfottò tra rossoneri e nerazzurri o diventa difficile digerirlo come succede in altre città dove la stracittadina è l’evento dell’anno? Forse nessun derby ha l’importanza che riveste quello della Capitale tra Roma e Lazio ma anche a Milano ha la sua importanza. Se ne è parlato a Tiki Taka, su Italia1, dove si sono sentiti pareri diversi. Per il polemista Giuseppe Cruciani “Perdere un derby a Milano non è un dramma, non dico che è una partita come un’altra ma insomma, nel senso positivo del termine. C’è grande civilità, e questo fa sì che sia un derby in cui gli episodi di violenza sono ridotti al minimo. E’ possibile andare allo stadio mischiati, a Torino non è possibile, a Roma non è possibile e a Genova nemmeno”.

La pensa diversamente Wanda Nara, ospite nella stessa trasmissione condotta da Pierluigi Pardo. La moglie di Icardi assicura che il derby piace tantissimo anche a Maurito (“ha anche portato a casa il pallone una volta”) aggiungendo: “Ho chiesto agli interisti cosa sia più importante tra vincere il derby o con il Barcellona: mi hanno detto il derby”. Wanda si è poi soffermato sul momento del marito, escludendo problemi sul rinnovo (“Ha ancora tre anni di contratto con l’Inter, non c’è un tema rinnovo”) e commentando con serenità la doppietta alla Spal con cui è tornato a segnare anche in campionato, dove era fermo a una rete: “sono felicissima, ma sono sempre stata tranquillissima. L’ansia l’avevate voi. Le reti in Champions? Sono importantissime. Per lui, per Cristiano e per tanti altri giocatori, la Champions è la competizione più importante dopo la Nazionale”.

SPORTEVAI | 09-10-2018 11:04