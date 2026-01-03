Dramma Pisacane, gambizzato il fratello a Napoli: lo spavento di Fabio e la verità sulle condizioni del padre

Il fratello di Fabio Pisacane è stato ferito alla gamba da diversi colpi di arma da fuoco esplosi da dei malviventi la scorsa notte, di fronte al bar gestito dalla famiglia. Il tecnico del Cagliari rassicura ma puntualizza sul padre

Un fatto di cronaca si è abbattuto sulla famiglia di Fabio Pisacane: nella notte il fratello del tecnico del Cagliari, Gianluca, è stato vittima di un agguato in cui ignoti hanno esploso dei colpi di arma da fuoco, ferendo la gamba del 28enne.

Il fratello di Pisacane ferito da colpi di arma da fuoco: la dinamica

Il fatto è avvenuto a Napoli, nei centralissimi Quartieri Spagnoli dove ha sede il locale dell’uomo oggetto dell’attacco. In particolare sappiamo che sono stati due i colpi di pistola che hanno colpito Gianluca Pisacane dopo che aveva chiuso il locale intorno alle 3 di notte. L’uomo è stato trasportato poi al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini dove è stato ricoverato. Fortunatamente, Pisacane non è in pericolo di vita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sul fatto indagano le forze di polizia della Squadra Mobile di Napoli, che stanno anche analizzando le riprese delle telecamere di sorveglianza poste nei pressi del luogo della sparatoria: ignoto per ora il movente che ha generato questa aggressione da parte di tre persone con il volto coperto, anche se si ipotizza di una tentata rapina.

Pisacane parla dell’aggressione di cui è stato vittima il fratello

La famiglia dell’allenatore del Cagliari è titolare del Pisadog 19, un bar in vico Lungo Teatro Nuovo, nei pressi della frequentatissima e centralissima via Toledo, molto popolare. Dalle prime notizie che hanno iniziato a circolare si parlava di un coinvolgimento anche del padre dei fratelli Pisacane, che secondo FanPage era stato aggredito dai malviventi.

In realtà questa indiscrezione è stata poi smentita dallo stesso tecnico del Cagliari, che ha voluto precisare tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. In primis Pisacane ha voluto ricostruire quanto avvenuto: “Come riportato da diversi organi di stampa, questa notte mio fratello Gianluca è rimasto coinvolto in un’aggressione, rimanendo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. Stava rientrando a casa, aveva appena chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli dopo un’altra giornata di lavoro”.

“Non volevano farmi preoccupare. Nessuna aggressione a mio padre”

Quindi la rassicurazione: “Non è in pericolo di vita, ha riportato delle ferite alla gamba, sta bene compatibilmente all’esperienza che ha vissuto. Tanto spavento, ovviamente: per lui, per tutta la nostra famiglia. Non volevano dirmelo per non farmi preoccupare, ho saputo solo questo pomeriggio”. Giusto ieri il Cagliari allenato da Pisacane era in campo per la 18esima giornata di Serie A contro il Milan.

Infine l’ex giocatore ha ringraziato per i tanti messaggi e telefonato di sostegno e affetto, e al tempo stesso ha puntualizzato: “Mio padre, a differenza di quanto scritto, non è stato aggredito”. Il 68enne quindi non è stato picchiato né è stato condotto al vicino ospedale per le cure, a differenza di quanto trapelava nelle ultime ore.