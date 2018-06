Dramma Vogel, lesione al midollo spinale

La campionessa olimpica di ciclismo su pista Kristina Vogel è rimasta coinvolta in un grave incidente durante gli allenamenti. La tedesca, oro sia a Londra 2012 che a Rio 2016, si stava preparando per i prossimi impegni agonistici lungo la pista di Cottbus, quando, dopo un contatto con un altro atleta è caduta rovinosamente per terra. La Vogel è stata trasportata prima all'ospedale di Cottbus e poi, con un elicottero, a quello di Berlino.

Fonti della federciclismo tedesca parlano di "una lesione del midollo spinale e di grande preoccupazione per le condizioni della campionessa".

SPORTAL.IT | 27-06-2018 14:45