Dramma Lindsey Vonn, la caduta e le urla disperate gelano Cortina: Goggia all’oscuro, polemiche per la copertura televisiva

La statunitense che prendeva parte alla gara nonostante la lesione del legamento crociato è caduto rovinosamente dopo pochi secondi di gara. Deve intervenire l’elicottero ed è gelo sopra l’Olimpia delle Tofane

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’unica cosa che gli appassionati di sci non avrebbero mai voluto vedere si materializza pochi secondi dopo l’inizio della discesa di Lindsey Vonn. La leggendaria sciatrice statunitense cade dopo pochi secondi di gara in maniera rovinosa e le sue urla di disperazione gelano il clima di festa a Cortina.

La caduta rovinosa

Passano solo pochi secondi di gara, tocca a Lindsey Vonn andare all’attacco dell’Olympia delle Tofane ma alla prima asperità presente sul tracciato delle discesa libera femminile, la statunitense va in rotazione e cade rovinosamente sul tracciato. Si capisce subito che si tratta di una caduta bruttissima e con possibili conseguenze, forse rese anche peggiori dal fatto che la sciatrice americana affrontava la prova già con una lesione del legamento crociato. Le immagini piombano come un macigno nell’atmosfera di festa che si vive a Cortina e anche tra il pubblico cala il gelo.

Le urla disperata di Lindsey

Le immagini sono terribili, lo sarebbero nel caso della caduta di qualsiasi atleta e forse lo sono ancora di più visto che si tratta di una delle grandi leggende del mondo dello sport. Vonn rimane ferma sulla pista in una posizione innaturale, sembra fare fatica a muoversi e si capisce che l’infortunio è molto serio. In fondo alla pista la compagna di squadra Breezy Johnson si porta le mani al volto, tra il pubblico ci sono solo sguardi di paura e di preoccupazione. Dalla pista si sentono delle urla strazianti, sono quelle di Lindsey che fanno gelare il sangue. E’ un momento terribile.

Goggia all’oscuro, polemiche per la copertura tv

La gara viene immediatamente interrotta, deve intervenire l’elicottero di soccorso per trasportare la statunitense in ospedale. Alla partenza c’è Sofia Goggia che di Lindsey è una delle più grandi amiche nel circus bianco. Ma anche gli allenatori della bergamasca non indugiano su quello accaduto, anzi sembra esserci proprio la volontà di non parlare dell’incidente occorso a Vonn. Si parla della pista, dei tratti più complicati da affrontare ma si prova a scacciare dalla testa il momento che ha spaventato tutti. Sui social invece comincia la polemica sulla copertura televisiva, soprattutto nella fase dei soccorsi. Le telecamere indugiano su quanto avviene in pista, i microfoni aperti lasciano arrivare le urla e le lacrime di Vonn, una scelta che forse sarebbe stato meglio evitare.