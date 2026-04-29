Draper come Alcaraz, niente Roma e Roland Garros: il motivo. Dimitrov in crisi totale, ko col numero 312 al mondo

Jack Draper come Carlos Alcaraz. Il tennista britannico, che si è infortunato nel corso del torneo di Barcellona, ha deciso di rinunciare al Roland Garros (e di conseguenza anche agli Internazionali d’Italia). Il problema al ginocchio è in fase di guarigione ma gli è stato sconsigliato di tornare in un torneo tanto impegnativo come quello di Parigi.

L’annuncio di Draper: niente Roma e Parigi

L’annuncio è arrivato un po’ a sorpresa con un post su Instagram di Jack Draper che ha comunicato ai suoi follower, la decisione di rinunciare sia agli Internazionali che al Roland Garros: “Il mio ginocchio sta migliorando, ho ripreso ad allenarmi ma mi hanno consigliato di non giocare il Roland Garros. E’ devastante dover rinunciare a un altro slam, ma il consiglio che ho ricevuto è non riprendere a giocare in un torneo con match a cinque set sulla terra battuta. Dopo l’infortunio al braccio dello scorso anno, ho avuto delle limitazioni per i miei allenamento. Se ho il tempo di guarire e costruire, posso tornare a essere il giocatore che voglio. A presto”.

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Il doppio calvario di Jack

Jack Draper sembrava sul punto di prendere il ruolo di sfidante. Il mancino britannico, nella prima parte della scorsa stagione, aveva fatto vedere un tennis di altissimo livello e su tutte le superficie. Sembrava tutto pronto per il grande salto, per provare a spezzare il duopolio di Sinner e Alcaraz. E invece le cose hanno preso una piega negativa. L’allarme è scattato agli US Open 2025 con Draper costretto a ritirarsi nel corso del secondo turno. Il problema al braccio sinistro si è rivelato subito molto serio e lo ha costretto a saltare tutte la parte finale della stagione e a rinunciare agli Australian Open.

Il ritorno in campo è avvenuto in Coppa Davis lo scorso 7 febbraio. Il britannico, seppur arrugginito, ha provato a riprendere la condizione giusta anche se non sempre i risultati sono stati incoraggianti. Ma il suo cammino è stato nuovamente interrotto a Barcellona quando è arrivato l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto al ritiro nel match con Etcheverry. E ora Draper dovrà fare anche i conti con un crollo nel ranking piuttosto significativo.

Dimitrov crisi senza fine

Gli infortuni stanno facendo pagare un duro prezzo anche a Grigor Dimitrov. Il tennista bulgaro si è procurato uno strappo al muscolo pettorale nel match con Sinner a Wimbledon (quando era avanti 2-0), un infortunio molto serio che lo ha tenuto lontano dai campi fino a inizio 2026. Ma il ritorno non è stato quello che il giocatore dal rovescio a una mano si aspettava. I risultati fino a questo momento sono stati molto deludenti con una lunga serie di eliminazioni al primo turno che lo hanno fatto crollare al numero 137 della carriera. Ma il 34enne nativo di Haskovo ha accettato questo momento difficile e ha provato a rimettersi in gioco al Challenger di Aix en Provence. Ma il match dei sedicesimi di finale ha confermato una situazione preoccupante con il bulgaro che è stato battuto nettamente da Pol Martin Tiffon (6-3, 6-4), numero 312 della classifica Mondiale.