Draper, niente Australian Open: l’infortunio al braccio si tinge di mistero, da sfidante di Sinner e Alcaraz a oggetto misterioso

Il tennista britannico ha annunciato il suo forfait anche per il primo slam della stagione, una decisione che ha sorpreso visto che il problema al braccio lo tiene fermo da più di 4 mesi: che sta succedendo?

Ancora un forfait e ora la situazione spaventa. Jack Draper è passato dall’essere il più pericoloso sfidante di Sinner e Alcaraz a un oggetto misterioso. Il britannico sarà costretto a rinunciare anche alla sua presenza agli Australian Open, in una situazione che rischia di diventare un vero e proprio mistero.

L’annuncio di Draper

A distanza di due settimane dal primo slam della stagione è arrivato l’annuncio a sorpresa di Jack Draper che ha rivelato che non prenderà parte alla prossima edizione degli Australian Open: “E’ stata una decisione molto complicata e difficile – ha detto il britannico in un breve video postato sui sui canali sociali – soprattutto perché devo rinunciare a un torneo del Grand Slam. Ho dovuto affrontare tanti momenti negativi nel corso della mia carriera ma penso che questo sia il più difficile di tutti. E’ una situazione strana che mi rende più resiliente e più affamato, che mi sta dando la motivazione di diventare ancora di più il giocatore che sono sempre voluto diventare. Non vedo l’ora di tornare a giocare nel 2026”.

Lo stop agli US Open

Il 2025 sembrava poter essere l’anno di Jack Draper. Il giocatore mancino britannico che già nel 2024 aveva mostrato a tutti il suo talento, si era reso protagonista di una grandissima prima parte di stagione riuscendo a entrare di prepotenza nella Top5 della classifica Mondiale. Qualche piccolo infortunio non aveva fermato la sua ascesa fino al problema al braccio che gli ha impedito di continuare il suo percorso agli US Open. Un problema che forse lo stesso atleta sperava di poter risolvere nel giro di qualche settimana e che invece lo ha tenuto lontano dai campi sin dallo scorso agosto. Al punto che in tanti ora cominciano a chiedersi quale sia la vera natura dell’infortunio al gomito e cominciano a mostrare una forte preoccupazione per il futuro.

Da rivale di Sinner e Alcaraz a oggetto misterioso

L’ascesa di Draper nella scorsa stagione è stata dirompente. Il britannico ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter essere il terzo incomodo nella competizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Mancino, dotato anche di grande forza fisica sembrava avere tutte le possibilità anche di aspirare a un torneo dello slam e insidiare il dominio dei primi due tennisti al mondo. Ora invece le cose hanno preso rapidamente una china molto preoccupante con il britannico che rischia di scivolare sempre di più in classifica dopo aver dovuto rinunciare a tutta la parte finale della stagione 2025 (comprese le ATP Finals) e rischia di partire con un grosso gap da recuperare anche in questa.