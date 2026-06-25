Draper impressiona a Eastbourne, pericolo in vista per Sinner: scatta l’allarme Raducanu, Wimbledon in dubbio

Una buona e una brutta notizia per i tifosi inglesi. A Eastbourne Draper ha confermato di aver recuperato alla grande dal suo infortunio e ora si candida a mina vagante a Wimbledon, dove potrebbe affrontare Sinner già al primo turno, mentre la presenza di Raducanu ai Championships è sempre più in dubbio

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Tornato a competere a distanza di oltre due mesi dall’ultimo infortunio, Jack Draper sta ben impressionando all’ATP 250 di Eastbourne, dove grazie alla vittoria su Gabriel Diallo ha raggiunto la sua prima semifinale stagionale. Un risultato che rende il giocatore seguito da Andy Murray una delle mine vaganti in vista di Wimbledon, dove potrebbe essere l’avversario di Jannik Sinner già in occasione del primo turno. A smorzare l’entusiasmo dei tifosi inglesi c’è però l’allarme fatto scattare da Emma Raducanu, la cui partecipazione ai Championships è in dubbio.

Draper impressiona a Eastbourne

C’era grande curiosità attorno al rientro alle competizioni di Draper, che dopo due mesi abbondanti lontano dai tornei ha subito scacciato i dubbi sulle sue condizioni. All’ATP 250 di Eastbourne il britannico è apparso in forma smagliante, sciorinando un tennis brillante sui campi del torneo inglese, dove ha raggiunto la semifinale grazie alle vittorie contro Marcos Giron, Jack Pinnington Jones e Diallo, tutte arrivate senza perdere nemmeno un set. Un ruolino di marcia che lo rende ora il favorito per la vittoria finale del torneo, dove rimangono in corsa Ugo Humbert (suo prossimo avversario), Zizou Bergs e la sorpresa Toby Samuel.

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Draper mina vagante a Wimbledon e possibile pericolo per Sinner

Questi risultati candidano Draper anche al ruolo di sorpresa a Wimbledon, dove il britannico proverà a invertire la tendenza negativa in carriera nello slam di casa, dove non ha mai superato il secondo turno. Jack inoltre sarà una delle principali mine vaganti al sorteggio per Sinner, che potrebbe affrontarlo già all’esordio non essendo l’inglese una testa di serie, per una sfida che, soprattutto nei primi turni, potrebbe rivelarsi molto insidiosa per Jannik.

A Wimbledon scatta l’allarme Raducanu

Se da Draper arrivano buone notizie per i tifosi inglesi, lo stesso non si può dire della loro numero 1 al femminile. Stando a The Paper infatti Raducanu avrebbe nuovamente saltato l’allenamento da lei prenotato a Wimbledon, facendo scattare l’allarme per la sua presenza ai Championships, che ora appare sempre più remota. Lo scorso mercoledì Emma era stata vista indossare un tutore alla gamba destra che aveva fatto temere per un infortunio che più passa il tempo più sembra poterle impedire di prendere parte allo slam di casa.