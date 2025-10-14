Draper, il finale di stagione da incubo per l’amico di Sinner: la vita privata nel mirino dei tabloid, Henman lo consola

La vita privata del tennista inglese finisce nel mirino del gossip: la presunta storia con l’ex di Kyle Walker diventa l’ultimo problema per Draper che ha rinunciato anche alle ATP Finals

Un momento molto negativo quello che sta attraversando Jack Draper. Il giocatore inglese che ha dovuto rinunciare all’ultima porzione della stagione ora si trova nel mirino dei tabloid inglesi. Ma c’è chi come Henman è convinto che nel 2026 possa sfidare l’amico Sinner e Alcaraz anche sui palcoscenici più importanti.

L’infortunio a Wimbledon

Una stagione che lo ha proiettato ai vertici del tennis e poi un brusco stop. Jack Draper deve fare i conti con un problema al braccio sinistro che si è presentato per la prima volta a Wimbledon e che da quel momento ha continuato a tormentarlo. Agli US Open è stato costretto al ritiro prima di scendere in campo per il match di secondo turno contro Zizou Bergs e per lui in quel momento è arrivata anche la decisione di concludere in anticipo la stagione. Una decisione che gli ha precluso anche la possibilità di giocare le ATP Finals a Torino. Non c’è ancora una data certa sul possibile ritorno in campo ma in Inghilterra rivelano che potrebbe partecipare alla tappa londinese dell’UTS di Mouratouglou.

La vita privata nel mirino

Negli ultimi giorni però più che la sua carriera a finire sotto i riflettori è stata la sua vita privata. Il 22enne inglese infatti è diventato il bersaglio dei tabloid quando i messaggi privati scambiati sulla piattaforma Raya (dating app per le celebrità) sono diventati di dominio pubblico. Draper è finito subito al centro di una vera bufera mediatica visto che dall’altra parte dei messaggi c’era Lauryn Goodman, star dei reality show britannici che aveva già scatenato il mondo del gossip per essere stata coinvolta in una relazione con Kyle Walker (ex Milan) quando quest’ultimo era ancora sposato. La storia tra il tennista e l’influencer sarebbe nata proprio sull’app per incontri e sarebbe poi proseguita con tanto di paparazzata in un caffè londinese. E da quel momento la loro relazione (vera o presunta che sia) è diventata argomento di discussione.

“Può sfidare Sinner e Alcaraz”: Henman è sicuro

Una consolazione in questo momento un po’ complicato arriva da una leggenda del tennis inglese come Tim Henman. Draper nel corso del 2025 ha dato la sensazione di potersi avvicinare al livello di gioco dei due dominatori Sinner e Alcaraz, ma spesso è stato frenato da qualche problema fisico. Il giocatore mancino potrebbe rappresentare il “terzo incomodo” che tutti stanno aspettando ed è quello che sembra pensare proprio Henman: “Sinner e Alcaraz hanno dominato tutti gli slam ma considerate le qualità di Jack: il suo essere mancino, le armi che ha a disposizione, il fatto che è un grande atleta, ecco penso che se continua a migliorare in allenamento e in partita può senza dubbio dare battaglia a entrambi”.