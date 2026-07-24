Draper si rivede a Washington con Murray: il piano di Jack, mossa alla Berrettini per tornare grande allo US Open

A Washington si rivede, finalmente, Draper, che prepara il suo ritorno in campo al fianco di Murray. Il britannico intanto studia anche il piano per preparare lo US Open

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Dopo l’ennesimo infortunio che lo aveva obbligato alla sofferta decisione di saltare Wimbledon, il suo slam di casa, finalmente si è rivisto in campo Jack Draper, volato già a Washington insieme al suo allenatore Andy Murray per preparare il rientro alle competizioni nella capitale degli Stati Uniti dove è iscritto grazie a una wild card. Per arrivare al meglio allo US Open il britannico avrebbe anche optato per una programmazione a sorpresa, che ricorda quella scelta in passato da Matteo Berrettini al rientro dopo gli infortuni.

Si rivede Draper, è a Washington con Murray

Da Washington arrivano buone notizie per gli appassionati di tennis. Sui campi in cemento della capitale degli Stati Uniti si è infatti rivisto Draper, pronto a tornare a competere dopo l’ennesimo stop che – in seguito al rientro a Eastbourne dopo l’infortunio patito durante la stagione sulla terra rossa – lo aveva obbligato a saltare Wimbledon. Come si può vedere dalle immagini condivise dal torneo, al fianco di Jack è presente anche il suo nuovo allenatore Andy Murray, che ha deciso di seguirlo in questo tentativo di risalita verso l’élite del tennis dove un giocatore del talento di Draper merita di stare.

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Mossa a sorpresa di Draper: niente Masters 1000 prima dello US Open, Jack giocherà un Challenger

Intanto Draper ha anche delineato i prossimi appuntamenti per prepararsi in vista dello US Open, che – incrociando le dita – sarebbe il suo primo torneo dello slam nel 2026. A sorpresa il britannico non prenderà parte a nessuno dei Masters 1000 in calendario in Nord America, ma disputerà un torneo Challenger. Jack infatti risulta iscritto a Brownsburg, dove si terrà un torneo di categoria 75 in programma dal 10 al 16 agosto, ovvero a cavallo tra i Masters di Montreal e Cincinnati.

Perché può essere una scelta vincente per Draper

Non essendo stato lontano dai campi per sei mesi consecutivi Draper infatti non potrà sfruttare il ranking protetto che gli avrebbe permesso di entrare direttamente in tabellone a Montreal e Cincinnati e forse proprio per questo motivo ha deciso di iscriversi a Brownsburg in attesa di capire se riceverà una wild card per uno (o entrambi) i Masters 1000 nordamericani. La scelta di ripartire a livello Challenger però potrebbe anche essere utile a Jack per guadagnare fiducia e avere maggiori chance di disputare più partite possibili rispetto che a Montreal e Cincinnati, dove non essendo testa di serie rischia di scontrarsi immediatamente contro giocatori ben più in forma di lui in questo momento.

Una strategia del genere era stata adotta (e con successo) in passato anche da Berrettini, che al rientro da alcuni infortuni aveva deciso di scendere di categoria e disputare un torneo Challenger, anche se nel suo caso era sempre di categoria 175 e quindi con un livello più simile a un torneo ATP.