Draper scalpita, allenamento con l’amico Sinner a Wimbledon prima del rientro: coach Murray stupito da Jack

Finalmente Draper. Il britannico ha smaltito l'ultimo infortunio rimediato ad aprile ed è pronto per fare il suo ritorno in campo a Eastbourne, per il quale si è preparato allenandosi a Wimbledon con Sinner, sotto lo sguardo del suo nuovo coach Murray

Da Londra arrivato buone notizie per gli appassionati di tennis e soprattutto per i tifosi britannici. A Wimbledon infatti si è rivisto in allenamento con il suo amico Jannik Sinner Jack Draper, che smaltiti i problemi fisici si appresta a fare il suo rientro in campo in occasione dell’ATP 250 di Eastbourne per prepararsi al meglio per i Championships, dove sarà accompagnato dal suo nuovo coach Andy Murray.

Draper, allenamento con Sinner a Wimbledon sotto gli occhi di coach Murray

A distanza di due mesi dall’ultimo, ennesimo, stop per infortunio Draper è pronto a fare il suo ritorno in campo sui prati britannici. Per mettersi alla prova in vista del suo rientro Jack si è allenato sui campi di Wimbledon con un compagno speciale, l’amico Sinner, arrivato a Londra lo scorso giovedì 18 giugno per prepararsi al meglio in vista del terzo slam stagionale. Una sessione utile a Draper, che si è potuto così misurare con il migliore al mondo per capire a che punto sia della sua preparazione e che ha strappato un sorriso a tutti i tifosi britannici.

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Ritorno in campo a Eastbourne per Draper

Ora però per Draper arriverà il primo test vero e proprio. Il britannico infatti è iscritto all’ATP 250 di Eastbourne, torneo che precede l’inizio di Wimbledon e dove sarà chiamato fin da subito a una sfida complicata contro il n°32 ATP (e quinta testa di serie del torneo) Brandon Nakashima.

Indipendentemente da come andrà l’esordio a Eastbourne Jack non può comunque essere che felice di poter tornare in campo, come dimostrano anche le sue parole in un’intervista alla LTA: “Mi sento bene. Sono molto emozionato di tornare in un torneo. Specialmente qui a Eastbourne, perché credo di non aver giocato qui da quattro anni, quindi sono molto felice di tornare. Penso che sia stato qui che sono entrato per la prima volta nella top 100. Sono stato fuori per molto tempo, ho affrontato molti contrattempi e molte difficoltà, specialmente durante l’ultimo anno, ma sono andato avanti e ho lavorato duramente. Sinceramente, sono emozionato solo per essere di nuovo in un torneo. Darò tutto in campo, come faccio sempre, ma essere qui, sentirsi di nuovo bene fisicamente e essere pronto a competere è già molto importante. Vedremo cosa succede”.

Murray su Draper: “Non mi aspettavo fosse così completo”

Al fianco di Draper ci sarà anche Murray, che dopo l’esperienza come allenatore di Novak Djokovic è tornato “in panchina” per seguire il suo connazionale, che – come rivelato al The Telegraph – lo ha sorpreso: “Il suo livello è sempre stato buono, ma ha avuto numerosi problemi fisici nell’ultimo anno. Il prossimo obiettivo è tornare a disputare tornei con costanza, recuperando fiducia nel proprio corpo. Il fatto che Jack viva molto vicino a me ci permette di trascorrere molto tempo assieme. Credo davvero nel suo tennis, ha pochissimi punti deboli. Non mi aspettavo che fosse un giocatore così completo”.

Belle parole quelle di Murray, che certamente daranno fiducia a Draper in vista di Wimbledon. La speranza però è soprattutto che Jack riesca a mettersi alle spalle il difficile periodo e gli infortuni che ne hanno frenato una carriera che nel 2024 e 2025 lo vedeva come il più papabile dei rivali di Sinner e Alcaraz.