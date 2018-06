"Dream Team Marquez-Lorenzo nel 2019"

La Honda progetta un Dream Team composto da Marc Marquez e Jorge Lorenzo. E' l'indiscrezione di mercato che lancia la Gazzetta dello Sport sul futuro del centauro maiorchino, in uscita dalla Ducati, come confermato dallo stesso numero 99 dopo il Gran Premio d'Italia.

La scuderia giapponese saluterà Dani Pedrosa a fine anno: secondo la Rosea, per Lorenzo non ci sarebbero altre alternative possibili per poter competere ancora per il titolo. La pista Yamaha, secondo il giornale meneghino, si è molto raffreddata nelle ultime ore.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 10:05