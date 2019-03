Drew Crawford prende tempo sul futuro. “Alla fine del campionato mi troverò con i miei agenti e lì prenderemo una decisione” dice la guardia della Vanoli in un’intervista concessa alla ‘Provincia di Cremona’.

“Quello che succederà la prossima stagione non si sa. In questo momento non ci sto pensando. A Cremona sto bene e la Vanoli è il mio unico pensiero in questo periodo aggiunge l’ex Maccabi Rishon LeZion.

Crawford ha vinto il premio come MVP della ventesima edizione della Final 8 di Coppa Italia che ha visto il trionfo della squadra allenata da Meo Sacchetti.

SPORTAL.IT | 21-03-2019 15:10