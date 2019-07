Dries Mertens dà consigli al Napoli

Come Lorenzo Insigne, anche Dries Mertens ha parlato alla stampa dal ritiro di Dimaro.

Il numero 14 azzurro non è sembrato preoccupato per i tanti nomi accostati all’attacco del Napoli, da James Rodriguez a Mauro Icardi.

Il belga ha anzi esortato la società a mettere a segno altre operazioni di mercato in entrata per avvicinarsi ulteriormente alla Juventus: "Abbiamo perso un gran giocatore come Albiol, ma per fortuna abbiamo preso Manolas – le parole dell'ex Psv Eindhoven – Penso però che se vogliamo vincere qualcosa dobbiamo prendere anche altri giocatori per alzare il livello".

SPORTAL.IT | 15-07-2019 23:28