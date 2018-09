Dries Mertens non getta la spugna

La sconfitta è di quelle pesanti, sul piano della classifica e del morale. Ma Dries Mertens non si arrende, anzi rilancia la sfida. Il belga aveva portato in vantaggio il Napoli in casa della Juventus, che ha poi ribaltato la gara, ma l’attaccante azzurro, che ha parlato in mixed-zone, vede motivi per sperare: “Abbiamo creato tanto, con due o tre scelte diverse, sul 2-1 in dieci contro undici, saremmo potuti andare sul 2-2. Sono cose che negli ultimi anni non ho visto tanto contro la Juve. Si sa, sono forti, ma possiamo infastidirli fino alla fine".

Non mancano un paio di frecciate, sulla direzione arbitrale e non solo…: “Potremmo parlare di un paio di scelte arbitrali, ma la Juve ha più soldi e qualche volta è anche questa la differenza… Abbiamo fatto il nostro gioco".

SPORTAL.IT | 30-09-2018 00:05