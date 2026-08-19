Chi è l’arbitro Drigo di Portogruaro

Per la prima volta un arbitro di Portogruaro è promosso in CAN A-B: è Mattia Drigo, 30 anni, la scorsa stagione ha diretto la finale di ritorno dei playoff di Lega Pro

Mattia Drigo è il primo arbitro di Portogruaro promosso in CAN A-B. La carriera del 30enne veneto è iniziata da giovanissimo: attivo dal 2011, la scalata parte dal 2020 dalla CAN D e dopo tre stagioni CAN C, dal 2023 al 2026, l’approdo tra i “grandi”. La scorsa stagione ha diretto la finale di ritorno dei playoff di Lega Pro, quest’anno ha esordito in Coppa Italia con Monza-Avellino.

Mattia Drigo, l’orgoglio di Portogruaro

L’orgoglio di Portogruaro per la promozione in CAN A-B dell’arbitro Mattia Drigo. Il fischietto veneto, nato nel piccolo comune della città metropolitana di Venezia, che nel 2011 si affacciò pure in Serie B, ha raggiunto lo storico traguardo al termine della passata stagione in Lega Pro, condotta col piglio del veterano e senza grosse sbavature, tanto dall’essere designato per le partite più importanti del campionato di terza serie, tra cui la finale di ritorno dei playoff vinta dall’Ascoli, poi promosso in B, contro l’Union Brescia.

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Classe 1996, attivo dal 2011, appena 15enne, Drigo è stato promosso nel 2020 in CAN D militandovi per tre stagioni, prima di volare in CAN C nel 2023 dove ha diretto 36 incontri di Lega Pro, aggiudicandosi pure l’ambito premio Luigi Agnolin, come miglior arbitro della categoria. Una scalata importante per il fischietto veneto, che fuori dal campo è impiegato come consulente assicurativo e “Family Welfare Specialist”.

Il bilancio delle ultime due stagioni

Drigo sa farsi valere sul rettangolo verde, anche senza sventolare una dose massiccia di cartellini. Lo dimostrano le statistiche delle ultime due stagioni. La 2024-2025 si è chiusa con un bilancio di 22 partite dirette tra campionato, playoff e Primavera, per un totale di 93 cartellini gialli e 4 espulsioni comminate. La media si è leggermente alzata l’anno scorso con 108 cartellini gialli e 4 espulsioni. Sul fronte rigori assegnati Drigo viaggia tra i 4 concessi due anni fa e i 3 della passata stagione.

Oltre all’essere stato designato per la partita più importante dell’ultima stagione di Lega Pro, Drigo ha diretto pure la finale della Supercoppa Primavera, vinta dall’Inter contro il Cagliari (2-0 per i nerazzurri). La CAN C si è spesso affidata a lui per dirigere sfide sentite e particolarmente delicate, come il derby marchigiano di Coppa Italia di Serie C tra Sambenedettese e Ascoli del 29 ottobre scorso, che ha visto prevalere la squadra di casa con il risultato di 2-1. Oppure per il match Brescia-Inter Under 23 del 22 dicembre, sfida vinta dalle rondinelle con un perentorio 2-0.

L’esordio in CAN A-B

L’esordio in CAN A è avvenuto lo scorso 14 agosto in occasione del match valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia disputata allo stadio Brianteo tra Monza e Avellino. I brianzoli si sono imposti 3-0 in una partita molto corretta, gestita bene da Drigo, che ha dovuto ammonire soltanto due calciatori irpini per semplici falli di gioco. Un buonissimo inizio per il fischietto di Portogruaro, che attende impaziente la prima volta in cadetteria.