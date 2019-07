Ds dell'Empoli: "Bennacer il nuovo Gattuso"

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il ds dell'Empoli Pietro Accardi ha parlato di Bennacer: "Ismael è un guerriero, i tifosi del Milan lo adoreranno. Siamo felici per lui, felici del suo successo. Vuole arrivare in alto e ci riuscirà".

"Ho in mente un'szione contro la Fiorentina: Ismael recupera palla, un avversario gli piomba addosso e gli fa un taglio sulla tibia. Lui si rialza e va ancora a recuperare il pallone. Poi gli abbiamo dato sette punti di sutura".

"Al pubblico di San Siro piacerà: i tifosi, in qualsiasi club, vogliono vedere giocatori che lottano e sudano. Da questo punto di vista direi che è un nuovo Gattuso" ha concluso Accardi.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 21-07-2019 11:16