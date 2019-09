Dtm-Monza 2020, c'è la data

Il weekend di gara DTM all’Autodromo Nazionale Monza sarà dal 26 al 28 giugno 2020. Oggi è stato svelato il calendario 2020 del campionato, composto in totale da 10 fine settimana di gare. La tappa italiana, che verrà ospitata per la prima volta a Monza, sarà il quinto appuntamento, dopo la nuova gara di Anderstorp in Svezia (12-14 giugno).

Come per ogni round della serie, anche nel Tempio della Velocità il DTM disputerà una sessione di qualifiche e una gara sia sabato che domenica. Le serie di supporto per il fine settimana monzese verranno annunciate successivamente ma è già confermata la partnership tra il DTM e la nota W Series, un campionato al femminile che promuove la partecipazione delle donne nel mondo del motorsport.

I biglietti per il weekend di gara e per tutta la stagione 2020 del DTM verranno messi in vendita dal prossimo 4 ottobre, durante il finale di stagione 2019 ad Hockenheim.

SPORTAL.IT | 19-09-2019 15:33