Olimpiadi Milano Cortina 2026, il mistero Dua Lipa alla cerimonia di apertura. Mariah Carey la aspetta

Sul fronte dello spettacolo che inaugurerà l’inizio ufficiale dell’edizione italiana dei Giochi Invernali di Milano Cortina, la conferma della presenza iconica di Maria Carey è ufficiale. La Fondazione Milano Cortina ha reso noto, attraverso un comunicato la partecipazione di una delle figure più internazionali nonché voce protagonista del Natale per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi il prossimo 6 febbraio a San Siro. L’ultimo evento di assoluta bellezza e in mondovisione per lo stadio Giuseppe Meazza, che andrà incontro al suo epilogo.

Ma la questione, dopo la conferma della pop star statunitense, verte su un’altra protagonista della scena musicale internazionale che è testimonial in un video ma non ha ancora fornito indicazioni lasciando in sospeso la questione. Insomma, Dua Lipa sarà a Milano?

Mariah Carey alla cerimonia di Milano Cortina 2026

“Ciao, pronti per Milano Cortina 2026? Ci vediamo allo stadio San Siro per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici il 6 febbraio. Ci vediamo a Milano”, ha detto sui social Mariah Carey.

La presenza di una delle interpreti dalla timbrica e tonalità di assoluta celebrità planetaria contribuirà a rendere l’evento ancora più coinvolgente.

La Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026, realizzata da Balich Wonder Studio, sarà un’esperienza irripetibile: un grande abbraccio collettivo che intreccia Spirito Italiano, innovazione, emozione e la partecipazione di artiste e artisti di livello internazionale.

La scelta di reclutare una delle pop star più riconoscibili, a livello globale, è il punto di unione tra un linguaggio alto con quello arrivato dalla popolarità di una artista capace di produrre numeri da record. E non solo negli Stati Uniti.

Il mistero Dua Lipa

Nell’era dei social, oltre il video di Mariah anche la principale interprete della musica contemporanea,nei giorni scorsi, ha svelato la sua partecipazione ai Giochi invernali come inviata speciale dell’emittente NBC. Dua Lipa insieme con Snoop Dog, già tra i volti riconoscibili per Parigi 2024 promuoverà le Olimpiadi Invernali negli Stati Uniti.

Il video «Dua brings the cool to Milan» girato in Galleria Vittorio Emanuele, in uno dei luoghi simbolo della città e dei Giochi Olimpici, annuncia senza svelare nulla di concreto sull’ipotesi che sarebbe a dir poco superlativa di vedere entrambe a San Siro nella notte della cerimonia di apertura.

Per gli estimatori sarebbe un sogno vederla esibire accanto a una delle figure, e voci, più rappresentative di questo tempo come Mariah oltre che un autentico senza precedenti.

Matilda De Angelis, Giorgio Armani

Quindi oltre al nome, già annunciato, dell’attrice e cantante Matilda De Angelis, nota a livello internazionale grazie alle sue interpretazioni internazionali celebri in primis quella accanto a Nicole Kidman ma il titolo abbondano. Alla sua voce il compito di guidare la cerimonia.

Durante la conferenza stampa, era stato confermato un tributo speciale a Giorgio Armani, simbolo dell’eccellenza italiana e amico dello sport, che coniuga creatività, rigore e passione per i valori che ci rendono orgogliosi.

Confermata la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che seguirà l’evento che andrà in scena a Milano nello stadio Meazza. I lavori di allestimento dovrebbero incominciare a breve, a gennaio, considerate le infrastrutture già evolute come metro e percorsi. Come nota finale, non poteva mancare il riferimento alla cerimonia di chiusura che sarà invece il 22 febbraio all’Arena di Verona, città rappresentata dal sindaco, ex calciatore, Damiano Tommasi.