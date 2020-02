Dualismo Cutrone-Vlahovic: Iachini puntualizza

Alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, piuttosto delicata vista la situazione di classifica delle due squadre, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha risposto in conferenza stampa a chi gli chiedeva del dualismo in attacco fra Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic, facendo il punto sul ruolo di entrambi i calciatori.

"Sono due ragazzi molto giovani, che vengono da un percorso diverso – ha detto l'allenatore dei viola -. Patrick viene da un'esperienza in Inghilterra di sei mesi. E' un ragazzo su cui stiamo lavorando che ha grandi margini di miglioramento".

"Lo stesso discorso vale per Vlahovic – ha aggiunto Iachini -. Mi aspetto una crescita subito, non fra due-tre anni. Ogni volta, anche in base all'avversario, decidiamo chi giocherà dall'inizio. Se possono giocare assieme? Forse in futuro".

SPORTAL.IT | 15-02-2020 16:31