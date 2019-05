La Ducati sta aprendo una via verso Marc Marquez. Alex, fratello minore del campione del mondo in carica delle MotoGp, e attualmente impegnato nelle Moto2, potrebbe andare a correre in Pramac nel 2020 e mettersi quindi alla prova nella classe regina.

La Casa di Borgo Panigale farebbe così un passo verso Marc, il dominatore delle ultime stagioni: sviluppi non automatici ma possibili.

SPORTAL.IT | 21-05-2019 11:38