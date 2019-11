Ducati, Bagnaia fuori anche a Jerez

Pecco Bagnaia dopo Valencia salterà anche i test di Jerez che concluderanno il 2019 della MotoGp. Il team Pramac con un post su Twitter ha comunicato le condizioni del pilota, annunciando che tornerà in pista direttamente a Sepang: "Bagnaia salterà i test di Jerez. Gli ulteriori esami sostenuti dopo l’incidente nel GP di Valencia hanno dato esito negativo, ma le condizioni del polso sinistro non sono ancora al 100%. Per motivi precauzionali Pecco Bagnaia non correrà a Jerez e tornerà in pista a Sepang”.

Bagnaia non ha avuto alcuna complicazione legata al trauma cranico riportato, ma i medici hanno deciso di non affrettare il rientro: al suo posto ci sarà ancora Michele Pirro.

SPORTAL.IT | 25-11-2019 13:51