Ducati, Bautista completa il capolavoro

Il Campionato mondiale Yamaha Finance Australian Round, primo appuntamento della stagione, ha visto il trionfo di Alvaro Bautista (ARUBA.IT Racing – Ducati), che fa così un debutto da sogno in Superbike. Il pilota di Toledo è diventato il primo nella storia della categoria a vincere entrambe le gare nel fine settimana del debutto dal 1996, quando l'impresa riuscì a John Kocinski a Misano.

Per Bautista vittoria in solitaria: il campione del mondo Rea è secondo con grande distacco davanti ad Haslam, mentre van der Mark è appena fuori dal podio davanti al compagno di squadra Alex Lowes, seguito da Marco Melandri autore di una splendida rimonta per il sesto posto. Chaz Davies è settimo dopo un weekend davvero difficile e lontano dai riflettori. Il campione in carica della WorldsSP, Sandro Cortese, è invece ottavo seguito da Eugene Laverty e da Leon Camier.

SPORTAL.IT | 24-02-2019 11:25