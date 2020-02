Ducati, bordata di Ciabatti a Puig

Il direttore sportivo di Ducati Corse Paolo Ciabatti ha tirato una stilettata alla Honda e in particolare a Puig: "Stiamo competendo contro un pilota eccezionale come Marquez e una squadra molto forte. Non voglio deludere il signor Puig, ma senza Marc Marquez non otterrebbero gli stessi risultati. Dal 2013 porta sempre le castagne fuori dal fuoco per la Honda", sono le sue parole a speedweek.

La scuderia di Borgo Panigale non è riuscita in tutti questi anni a detronizzare il pilota catalano: "Siamo stati secondi classificati per tre volte di fila. Tutti gli altri produttori erano dietro di noi. Quindi possiamo essere orgogliosi del nostro successo, ma non dobbiamo essere soddisfatti. Possiamo essere orgogliosi perché sappiamo di aver fatto un buon lavoro. E siamo consapevoli che stiamo combattendo contro il gigante Honda e anche contro un alieno".

SPORTAL.IT | 13-02-2020 12:33