Ducati, Casey Stoner medita il divorzio

Le strade di Casey Stoner e della Ducati potrebbero separarsi.

"Niente mi darebbe soddisfazione più grande di celebrare un altro titolo con la Ducati. Ma sento di non poter dare niente di più di quello che loro già hanno, visto che sembra che non utilizzino i dati e le indicazioni che io do loro. Ho suggerito da tempo cambiamenti che loro sembrano riluttanti a fare. E se non usano i miei dati e il mio feedback, non me la sento di rischiare facendo test, visto che per ottenere risultati devi avvicinarti al limite" si legge sulla 'Gazzetta dello Sport'.

"Sono tornato alla Ducati per lavorare duro e aiutarla a vincere un altro Mondiale, non per essere soltanto un ragazzo da poster per l’azienda" ha aggiunto il campione del mondo delle MotoGp del 2007, proprio con la 'Rossa', e del 2011.

SPORTAL.IT | 05-09-2018 13:20