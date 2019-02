Ducati, Ciabatti critica il cambio di regolamento

Il direttore sportivo della Ducati Paolo Ciabatti a Paddock Tv ha criticato le nuove modifiche al regolamento di MotoGp: "Le nuove regole non ci permettono di usare la carena così come l’abbiamo usata nell’ultima parte del 2018. Dovremmo ridurre comunque le ali superiori come prevede il regolamento, quindi siamo contenti delle prove fatte con la nuova carena. La stabilità del regolamento serve a tenere i costi sotto controllo. Continuare a cambiare regolamento ogni anno come è accaduto negli ultimi anni con l’aerodinamica in realtà aumenta i costi perché bisogna studiare soluzioni nuove. Noi pensiamo che un regolamento stabile sia utile per tutti".

I test di Sepang sono andati bene: "Torniamo soddisfatti per i risultati ottenuti ed è importante. Siamo contenti perché abbiamo ottenuto alcuni dati per la nuova carenatura che abbiamo provato un po’ con tutti i piloti. Abbiamo ancora qualche dubbio su una versione di telaio che abbiamo provato e che proveremo ancora in Qatar, però siamo abbastanza soddisfatti anche se sappiamo bene che se guardiamo il passo durante la simulazione di gara ci sono stati dei piloti che sono andati molto forte. Siamo tornati da Sepang con maggiore tranquillità anche se abbiamo visto che nel momento in cui si corre, quando fa tanto caldo noi soffriamo ancora troppo".

SPORTAL.IT | 13-02-2019 15:05